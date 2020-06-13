Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 52

При каких обстоятельствах участник известного шоу загремел в участок выясняется.

Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию

Фото: 5-tv.ru

Звезда «Дома-2» Алексей Кудряшов доставлен в полицию, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых участник шоу лежит на полу.

Согласно предварительной информации, Кудряшов находится без сознания, его планируют госпитализировать.

Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители задержали 22-летнего юношу, когда он прогуливался по Ботанической улице вдоль парка в Москве. Молодому человеку стало нехорошо и он потерял сознание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко была госпитализирована на отдыхе. Во время съемки она стала пятиться назад, поскользнулась и упала с довольно большой высоты.

Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию

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