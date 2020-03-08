Участница «Холостяка» Лиза Адаменко на отдыхе рухнула с большой высоты
После инцидента девушка была оперативно госпитализирована. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Фото: Instagram @lizaadamenko_; YouTube @Starhit The Second
Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко, которая борется на проекте за сердце Антона Криворотова, была госпитализирована на отдыхе. Вместе с бойфрендом Кириллом Дубровиным, более известным как рэпер Рептар, модель отправилась в Барселону, где делала множество фотографий, пишет Starhit.
Во время съемки одного из таких кадров она стала пятиться назад, поскользнулась и упала с довольно большой высоты.
«В это время она находилось на стене высотой в два с половиной этажа, откуда сорвалась, сделав сальто в воздухе», — цитирует Starhit возлюбленного светской львицы.
После происшествия на место незамедлительно прибыли медики и отвезли пострадавшую в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Дома-2» Татьяну Африкантову увезли на скорой со съемок шоу.
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