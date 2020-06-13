Некоторым категориям россиян повысят пенсии с 1 июля

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Алина Потёмкина
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Индексация будет проведена автоматически, без необходимости писать какие-либо заявления.

Некоторым категориям россиян повысят пенсии с 1 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля проиндексируют пенсии. Как сообщает ФАН, индексацию произведут для лиц пенсионного возраста, которые являются опекунами несовершеннолетних детей. Операция будет сделана автоматически, без подачи заявления со стороны граждан.

Кроме того, вступает в силу закон, согласно которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые завершили трудовую деятельность. Перерасчет будет сделан с учетом всех пропущенных индексаций.

Также с 1 июля появятся две новые плановые льготы. Первая коснется пенсионеров старше 75 лет — они получат надбавку за возраст. Ранее такая мера поддержки касалась только граждан старше 80 лет. Вторая льгота рассчитана на помощь по кредитам для пенсионеров с доходом менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Им предложат рассрочку по старым долгам.

Помимо этого, с августа будут проиндексированы на 9% накопительные пенсии, а также почти на 8% выплаты участникам программы софинансирования накоплений. Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех способах оформления выплат, которые составят надбавку к страховой пенсии.

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