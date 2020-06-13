Видео с места смертельной аварии с «перевертышем» в Нижегородской области
В двух легковых машинах в общей сложности было 10 человек, в результате ДТП три человека погибли.
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Фото, видео: ВКонтакте / Нижний Новгород
В сети появилось видео с места страшной аварии в Нижегородской области, в которой погибли три человека. Ролик был выложен в группе «Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте». На месте аварии несколько пожарных машин и реанимобили. Покореженные автомобили — «Мазда» и «Лада Гранта» — заняли две полосы, движение не перекрыто, но затруднено.
В комментариях очевидцы трагедии утверждают, что водитель «Лады» скорее всего был пьян. Так как, когда его пытались достать из машины, обнаружили в его ногах банку с пивом, а в автомобили стоял сильный запах алкоголя. Свидетели ДТП также утверждают, что аварию якобы спровоцировал именно водитель отечественной легковушки, когда вышел на встречную полосу для обгона, не убедившись в безопасности маневра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно в 20.10 по московскому времени (совпадает с местным — Прим.ред.) на 21 километре трассы Р-152 не поделили дорогу «Мазда» и «Лада Гранта», в которых находились в общей сложности 10 человек. После лобового столкновения одна из легковушек перевернулась. Авария унесла жизни трех человек. Один ребенок доставлен в медучреждение.
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