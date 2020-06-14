Сфера IT, как локомотив восстановления экономики
В период пандемии отрасль пострадала, как и многие другие. Выручка компаний-разработчиков программного обеспечения упала на 39% по сравнению с показателями прошлого года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Felix Zahn/photothek.net via www; 5-tv.ru
В период пандемии, наряду с факторами, отрицательно влияющими на многие отрасли и целые сектора экономики, были и такие, которые неожиданно получили мощный стимул для развития. Так в период самоизоляции новейшие информационные решения спасали целые предприятия и организации.
Но в целом сама отрасль пострадала, пусть меньше других, но все же. Выручка компаний-разработчиков программного обеспечения упала на 39% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом шла речь на совещании в среду.
Владимир Путин выслушал ключевые проблемы и поручил правительству проработать меры поддержки компаний связи и IT, в том числе налоговые льготы. Участники рынка настаивали, что без поддержки велик риск банкротства ряда компаний и бегства специалисты за границу.
«Именно специалисты, их знания и опыт определяют конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и разработок на рынке. Мы все хорошо знаем, что сфера информационных технологий отличается высокой, если не сказать очень высокой мобильностью сотрудников, причем глобальной. Но это не значит, что нужно, как в прежние времена, „хватать и не пущать“. Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, у нас, в России», — подчеркнул президент РФ.
Именно в сфере IT знаменитое выражение «кадры решают все» как нигде актуально. Наши передовые умы определяют конкурентоспособность российских компаний и успешность отечественных разработок и изобретений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ подготовило Общенациональный план восстановления экономики.
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