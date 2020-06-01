Правительство РФ подготовило Общенациональный план восстановления экономики
Его представили в Администрацию президента сегодня, 1 июня.
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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru
Правительство России подготовило Общенациональный план восстановления экономики. Его представили в Администрацию президента сегодня, 1 июня. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Основная цель плана — выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Программу действий по восстановлению экономики ранее поручил подготовить президент России Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами на детей от трех до 16 лет. В ходе онлайн-совещания с вице-премьерами глава кабмина сообщил, что заявления на выплату подали более 12,5 миллионов россиян.
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