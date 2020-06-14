Девушка-солнце: сестра Ольги Бузовой показала себя «глазами любимого»

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Виктория Андреева
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Бизнесвумен опубликовала в сети нежное и трогательное видео из личного архива.

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Фото, видео: Instagram @annabuzova

Сестра поп-дивы Ольги Бузовой Анна ничуть не хуже звездной родственницы: она также обаятельная, привлекательна, а еще очень умна и практична. Известно, что девушка посвятила себя бизнесу, довольно бегло говорит на нескольких языках и вообще, все в жизни держит под контролем. Кажется, у нее просто нет изъянов! По крайней мере, именно так считает ее избранник.

Буквально несколько часов назад в Instagram Бузовой появилось романтическое видео, снятое ее любимым человеком. В кадре — обворожительная Анна со счастливой улыбкой на лице кружится под модный трек.

«Глазами любимого…» — подписала ролик сестра певицы.

Instagram @annabuzova

В комментариях поклонники в очередной раз отметили удивительную красоту девушки и напомнили, как сильно ее любят.

«Аня — красавица! Всегда нежная и милая. Люблю вашу семью. Тебя больше всех!»

«Очень мило и по-летнему!»

«Такая воздушная! Ах, мне бы оказаться рядом…»

«Девушка-солнце! Просто нет слов — одни эмоции!» — обращались фолловеры в звезде.

Ранее 5-tv.ru рассказал о достижениях сестры Ольги Бузовойс в самоизоляции.

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