Бизнесвумен, сестра популярной певицы Ольги Бузовой — Анна рассказала, как проходят ее дни в режиме самоизоляции. Девушка выложила пост в своем Instagram, где перечислила все свои достижения за 15 дней, которые она уже находится дома.

«Минус 2 кг, легкий намек на пресс, шпагат на обе ноги, довольный Костя из-за разнообразия кулинарных шедевров, почерпнула маркетинговые идеи для бизнеса, прочла Маркуса Зусака- Глиняный мост», — поделилась бизнесвумен.

Также Анна повторяет английский язык, учит испанский, перемыла полы в доме и перестирала все белье. Единственный минус, по словам Анны, это усталость, которая сильно накапливается.

Instagram @annabuzova

Подписчики похвалили результаты девушки и отметили ее спортивную фигуру.

«Анечка, ты молодчинка! Продолжай в этом же духе! И мы с тобой тоже! Ты наш стимул к успеху!»

«Я бы даже сказала не намек на пресс, а очень даже… И спортсменка, и кулинар, и золушка по домашним делам. Заключение: умница и красавица», — написали пользователи.

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