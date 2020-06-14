Внешности телеведущей Маши Малиновской сегодня завидуют миллионы женщин. Ее пухлые губки, красивый разрез глаз, четкие скулы и тонкий носик сводят с ума мужчин. Вот только, к сожалению, не все, что есть на теле и лице звезды отечественной эстрады, ее естественная красота.

Малиновская давно увлекается пластическими операциями, напоминает ФАН. В частности, неоднократно экспериментировала с размером губ, формой носа и даже щек. А совсем недавно 39-летняя телеведущая решилась на еще одно хирургическое вмешательство: Маша убрала нависшее веко, что сделало ее взгляд более выразительным. Результатами операции звезда поспешила поделиться с фанатами.

«Глазки!» — кратко подписала фото в Instagram Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Поклонники порадовались тому, что операция прошла успешно и Маша может с гордостью носить «новые глаза». Вот только некоторым показалось, что это — явно «перебор». Они же попросили звезду более не соглашаться на столь опасные эксперименты.

«Красотка, конечно. Но почему-то стала похожей на куклу… Какая-то пластмассовая»

«Ну вот как так-то???!!! Все-таки не шестнадцать, а такая красавица!!! »

«Маха — огонь! Но губы, как шалаш…»

«Круто. Но нужно иметь смелость, чтоб решиться на такое… Будьте осторожны!» — посоветовали фолловеры Малиновской.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя Маша Малиновская, живя год без секса и отношений.