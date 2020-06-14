Пульмонолог назвал сроки восстановления легких после коронавируса
Заслуженный врач России Александр Карабиненко предупредил, что после перенесенного COVID-19 могут наблюдаться фиброзные поражения легких.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Люди, переболевшие COVID-19, могут получить сильные осложнения на легкие. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких», — заявил врач, пояснив, что так происходит после перенесенной тяжелой пневмонии и при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких.
По словам Карабиненко, процесс восстановления легких может занять длительное время и зависит от индивидуальных особенностей организма. Он вспомнил эпидемию свиного гриппа в 2009 году и отметил, что тогда у пациентов, перенесших эту болезнь, фиброзные поражения наблюдались в течение полутора-двух лет.
«После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», — сказал Карабиненко.
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