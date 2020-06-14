«Ноги на ушах»: Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой возлюбленной

Актер Максим Виторган не перестает восхищаться своей возлюбленной Нино Нинидзе. Недавно бывший супруг Ксении Собчак опубликовал забавное фото, на котором его любимая показывает чудеса акробатики.

На снимке, сделанном в кафе, гибкая Нинидзе предстает с задранными кверху ногами, которые пересекаются на макушке.

«А что ты делаешь с собой, чтобы не есть на ночь?» - подписал фото 47-летний Виторган.

У подписчиков возникли разные ассоциации с этим фото. Кто-то окрестил подобную позу «я в домике» и «ноги на ушах», а некоторые заметили Максиму, какая у него одаренная и красивая возлюбленная.

«Красивая у вас женщина»;

«Кто в дефиците позитива, все к Нино»;

«Что за прекрасная женщина!» — написали юзеры.

Instagram @mvitorgan

Впрочем, большая часть подписчиков стала делиться с актером своими примерами из жизни и рассказывать, борются ли они с искушением съесть что-нибудь на сон грядущий.

«Стараюсь не есть»;

«Отпускаю себя и ем»;

«Стараюсь не замечать холодильник и вообще мимо кухни проходить», — поделились они.

Ранее 28-летняя Нино Нинидзе разместила на своей странице в Facebook объявление о поиске жилплощади, что сильно удивило фанатов, которые предположили, что в отношениях Виторгана и актрисы не все гладко. Вместе с тем, сама актриса дала понять, что несмотря на то, что она не собирается переезжать к Виторгану, их отношения полны идиллии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода рассекретила своих «любимых девочек».