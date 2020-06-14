«Ноги на ушах»: Максим Виторган похвастался великолепной растяжкой возлюбленной
Актер спросил подписчиков, какие меры они принимают, чтобы не наедаться на ночь.
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Фото, видео: Instagram @mvitorgan
Актер Максим Виторган не перестает восхищаться своей возлюбленной Нино Нинидзе. Недавно бывший супруг Ксении Собчак опубликовал забавное фото, на котором его любимая показывает чудеса акробатики.
На снимке, сделанном в кафе, гибкая Нинидзе предстает с задранными кверху ногами, которые пересекаются на макушке.
«А что ты делаешь с собой, чтобы не есть на ночь?» - подписал фото 47-летний Виторган.
У подписчиков возникли разные ассоциации с этим фото. Кто-то окрестил подобную позу «я в домике» и «ноги на ушах», а некоторые заметили Максиму, какая у него одаренная и красивая возлюбленная.
«Красивая у вас женщина»;
«Кто в дефиците позитива, все к Нино»;
«Что за прекрасная женщина!» — написали юзеры.
Впрочем, большая часть подписчиков стала делиться с актером своими примерами из жизни и рассказывать, борются ли они с искушением съесть что-нибудь на сон грядущий.
«Стараюсь не есть»;
«Отпускаю себя и ем»;
«Стараюсь не замечать холодильник и вообще мимо кухни проходить», — поделились они.
Ранее 28-летняя Нино Нинидзе разместила на своей странице в Facebook объявление о поиске жилплощади, что сильно удивило фанатов, которые предположили, что в отношениях Виторгана и актрисы не все гладко. Вместе с тем, сама актриса дала понять, что несмотря на то, что она не собирается переезжать к Виторгану, их отношения полны идиллии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода рассекретила своих «любимых девочек».
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