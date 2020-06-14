«Мои сладкие»: Лобода показала своих «любимых девочек»

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода редко рассказывает кому бы то ни было подробности личной жизни. Так, например, даже звезде «Дома-2» Ксении Собчак не удалось выведать у звезды, с кем она на самом деле встречается и кто настоящий отец ее девятилетней дочери Евангелины.

Однако случаются моменты, когда артистка готова приоткрыть завесу тайны и рассказать поклонникам, кто они — самые родные и близкие люди в ее жизни. Так, например, недавно Лобода опубликовала в Intagram фото в обнимку с «любимыми девочками».

«Мои любимые девочки! Всегда в моем сердце! Никому и никогда не дам их в обиду!» — подписала кадры звезда.

Instagram @lobodaofficial

Некоторые фолловеры не сразу поняли, кто именно изображен на снимках рядом со Светланой. По крайней мере, их предположения доходили до всякого абсурда. Так, особо остроумный поклонник высказал мнение, что юная красавица в обнимку с артисткой не просто подружка, а некто «более близкий». Однако позже выяснилось, что это, всего-навсего, сестра Лободы Ксения, а на следующем снимке — мама, Наталья Васильевна.

«Мои вы сладкие, такие крутые! Маме респект!»

«Ох, какие шикарные дамы! Просто прелесть!»

«Невероятные! Спасибо маме за таких прекрасных дочерей!» — откликались поклонники в комментариях.

Пользователи также отметили красоту и моложавость мамы знаменитой певицы.

«Мамуля выглядит обалденно! Всем бы так…»

По данным «Экспресс газеты», родительнице Лободы 62 года, она работает в сфере энергоснабжения.

Ранее 5-tv.ru показал неожиданное фото Светланы Лободы, которым она и напугала, и расстроила фанатов одновременно.