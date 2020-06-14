В команде Киркорова ответили на претензии ВДВ за скетч про десантников

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская дала комментарий по поводу претензий, высказанных бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым к певцу. Генерал-полковник резко осудил артиста за юмористический скетч о десантниках, призвав певца попросить прощения за свое нелепое творчество.

Как рассказала Успенская, о недовольстве экс-командующего ВДВ в команде Киркорова узнали от журналистов. Напрямую никаких претензий к артисту не поступало. К тому же, заявила пресс-секретарь, Киркоров лишь исполнял написанную для него роль и в написании сценария не участвовал.

«Филипп выступал исключительно в роли актера. Исполнял свою роль», — сказала Успенская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова извиниться за ролик, в котором поп-король предстает в образе десантника. Шаманов попросил певца удалить видео из соцсетей, приведя известное выражение: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».