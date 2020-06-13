Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться за скетч про десантников

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Алина Потёмкина
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Владимир Шаманов напомнил артисту поговорку о том, что обидеть десантника может каждый, но не всякий успевает извиниться.

Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться за скетч про десантников

Фото: Instagram @fkirkorov

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Филиппа Киркорова принести извинения за ролик о десантниках. Об этом он заявил РИА Новости.

Видео с юмористическим скетчем о военных ВДВ король поп-музыки выложил в Instagram в конце мая. В ролике он изобразил, как выглядели бы съемки фильма о вояках с его участием.

Шаманов призвал артиста не злить военных и удалить свое творчество, а также попросить прощения за этот неуместный опус.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка — не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация — извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — сказал Шаманов.

Он также напомнил Киркорову об известном среди десантников выражении: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Услышал ли обращение экс-командующего ВДВ артист — не известно. Но видео все еще доступно на его странице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Олег Газманов рассказал, когда Киркоров стоял перед ним на коленях.

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Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться за скетч про десантников

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