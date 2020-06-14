Мужчина, угрожая продавцу гранатой, похитил 3 тысячи рублей — видео ограбления
Инцидент, попавший в объектив камеры, произошел в Красногвардейском районе Петербурга
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Молодой человек, угрожая предметом, похожим на гранату, заставил продавца пивного магазина отдать ему всю выручку. Момент ограбления попал в объектив камеры, установленной в торговой точке.
Продавец выполнила требование грабителя, однако, к его сожалению, на кадрах видно, как он замешкался, увидев сумму, выручка составила всего три тысячи рублей. Схватив деньги, мужчина выбежал из магазина.
В настоящий момент ведется поиск грабителя.
Инцидент произошел в Красногвардейском районе Петербурга 12 июня.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, как полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину.
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