Момент, как полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину, попал на видео
Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, но подозреваемый в ограблении банка, продолжал проявлять агрессию.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Полицейские в Анапе застрелили вооруженного ножом подозреваемого в нападении на банк. Этот момент попал на видео.
Мужчину, похожего по приметам на объявленного в розыск грабителя, заметили на улице сотрудники ДПС. Они хотели проверить у него документы, но он оказал сопротивление и угрожал стражам порядка ножом. Тогда правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух и потребовали сдаться. Однако он проигнорировал требование, следующий выстрел был произведен в злоумышленника. Он умер на месте.
Также в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры самой попытки мужчины ограбить отделение банка. Подозреваемый, вооруженный предметом, похожим на пистолет, зашел в финансовую организацию и потребовал деньги. Кассирша упаковывала банкноты, когда в помещение зашел мужчина и спугнул преступника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео.
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