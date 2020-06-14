Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель звезды советского кинематографа Артур Согомонян.

«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», — заявил собеседник агентства.

О госпитализации знаменитого актера стало известно 8 июня. По предварительной информации, Джигарханяна поместили в кардиологическое отделение клиники для прохождения обследования и необходимого лечения.

По данным 5-tv.ru, звезде потребовалась помощь медиков в связи с внезапным ухудшениям состояния. Артист перенес третий инсульт около полугода назад. За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна.

Ранее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян отметил, что актер один раз в два-три месяца проходит обследование дома или в больнице.