Армена Джигарханяна выписали из больницы

|
Карина Бернтгольц
31

Народный артист СССР был госпитализирован в клинику 8 июня. Его поместили в кардиологическое отделение.

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель звезды советского кинематографа Артур Согомонян.

«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», — заявил собеседник агентства.

О госпитализации знаменитого актера стало известно 8 июня. По предварительной информации, Джигарханяна поместили в кардиологическое отделение клиники для прохождения обследования и необходимого лечения.

По данным 5-tv.ru, звезде потребовалась помощь медиков в связи с внезапным ухудшениям состояния. Артист перенес третий инсульт около полугода назад. За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна.

Ранее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян отметил, что актер один раз в два-три месяца проходит обследование дома или в больнице.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
69.12
0.50 78.52
0.60
Ретроградная Венера в петле: чего ни в коем случае нельзя делать с 16 по ...

Последние новости

16:17
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолетов в «Пулково»
16:12
«Хотел повеселить»: певица Оксана Казакова оценила скетч Киркорова про десантников
16:01
«За это можно все отдать»: Пугачева показала, как выглядит счастье
15:49
Жительница Петербурга дала дочке купленную воду, но это оказался санитайзер
15:39
«Не добивайте»: Наталья Штурм — адвокату семьи погибшего в ДТП с Ефремовым
15:26
Владимир Путин рассказал, в чем сила многонациональной России

Сейчас читают

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок