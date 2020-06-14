Армена Джигарханяна выписали из больницы
Народный артист СССР был госпитализирован в клинику 8 июня. Его поместили в кардиологическое отделение.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель звезды советского кинематографа Артур Согомонян.
«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», — заявил собеседник агентства.
О госпитализации знаменитого актера стало известно 8 июня. По предварительной информации, Джигарханяна поместили в кардиологическое отделение клиники для прохождения обследования и необходимого лечения.
По данным 5-tv.ru, звезде потребовалась помощь медиков в связи с внезапным ухудшениям состояния. Артист перенес третий инсульт около полугода назад. За последние два года это была шестая госпитализация Джигарханяна.
Ранее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян отметил, что актер один раз в два-три месяца проходит обследование дома или в больнице.
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