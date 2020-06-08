«Здоровье барахлит»: Друг Армена Джигарханяна рассказал о состоянии актера

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Василий Заика
Эксклюзив 128

По словам Артура Согомоняна, народный артист СССР в течение недели должен вернуться домой.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, Facebook @arturefsi

Друг актера и режиссера Армена Джигарханяна Артур Согомонян в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии 84-летнего народного артиста СССР. По его словам, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» 7 июня был госпитализирован в профилактических целях.

«У него удовлетворительное состояние. Действительно, его вчера госпитализировали, но это с его здоровьем время от времени происходит. Никакой „острой критики“ нет. Врачи просто лишний раз перестраховываются, хотят проверить», — сказал Артур Согомонян.

Друг Армена Джигарханяна отметил, что актер один раз в два-три месяца проходит обследование дома или в больнице. В настоящий момент медики решили положить артиста в стационар. Артур Согомонян подчеркнул, что угрозы жизни у его друга нет.

«Ни инсульта, ни инфаркта, никаких вирусных заболеваний у Армена Борисовича нет. Угрозы жизни нет, но оно не то, что планово. У него здоровье, к сожалению, в таком возрасте иногда барахлит и требует поддержки, определенной профилактики — прокапать и так далее. С утра разговаривал с ним, так что, в принципе, состояние удовлетворительное», — заключил друг Армена Джигарханяна.

Артур Согомонян выразил надежду, что в течение недели народный артист вернется домой.

Информация о том, что Армен Джигарханян находится в кардиологическом отделении московской клиники появилась 8 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Цымбалюк-Романовская прокомментировала состояние Джигарханяна.

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