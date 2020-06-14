Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолетов в «Пулково»

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Карина Бернтгольц
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Два пассажирских лайнера Airbus 320 задели друг друга по касательной на взлетной полосе.

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Фото, видео: Транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства после столкновения двух пассажирских самолетов Airbus 320 на взлетной полосе в аэропорту «Пулково». Как сообщается на официальном сайте ведомства, при рулении одно воздушное судно зацепило крылом хвостовую часть другого.

В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа авиалайнеров не пострадал. В настоящий момент готовятся резервные борты. На место происшествия незамедлительно выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор.

Как ранее уточнял 5-tv.ru, столкновение произошло между лайнером авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был направиться в Калининград, и самолетом S7, планировавшем вылет в Иркутск.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения самолетов в «Пулково»

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