Постояльцы гостиниц смогут совместно жить в номерах только со штампом в паспорте
Роспотребнадзор озвучил рекомендации для отельеров на фоне борьбы с распространением коронавируса.
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Последствия борьбы с распространением коронавируса отразились и на отечественном гостиничном бизнесе — теперь остановиться вдвоем в номере отеля возможно только состоя в брачных узах. Такую рекомендацию разработал Роспотребнадзор, и в случае ее несоблюдения перед ведомством придется объясниться.
«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — пояснили «Российской газете» в Роспотребнадзоре.
Впрочем, селить в один номер можно не только членов одной семьи, пояснил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.
«Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», — сказал он.
Кроме того, в рекомендациях содержится и пункт о сопровождающих лицах, пояснил Ламшин.
«То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно», — сказал он.
Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, успокоил эксперт влюбленные пары.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отныне в гостиницах в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса работникам заведений необходимо проверять температуру заезжающих постояльцев.
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