Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации для работы гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.

Согласно документу, в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса, работникам заведений необходимо проверять температуру заезжающих постояльцев.

Кроме того, администраторы должны заселять в номер только одного гостя и семью целиком.

«Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», — говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора документе.

Также ведомство рекомендует сотрудникам гостиниц обеспечивать постояльцев питанием в номерах или по меню. Расстановка столов должна происходить с учетом принципов безопасной дистанции.

При выявлении в заведении гостя с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ, его необходимо незамедлительно изолировать и сообщить о нем в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов.