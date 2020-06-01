Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

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Василий Заика
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Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Фото: EPA / FLORIAN WIESER

Тема:
Эпидемия коронавируса

Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации для работы гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.

Согласно документу, в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса, работникам заведений необходимо проверять температуру заезжающих постояльцев.

Кроме того, администраторы должны заселять в номер только одного гостя и семью целиком.

«Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», — говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора документе.

Также ведомство рекомендует сотрудникам гостиниц обеспечивать постояльцев питанием в номерах или по меню. Расстановка столов должна происходить с учетом принципов безопасной дистанции.

При выявлении в заведении гостя с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ, его необходимо незамедлительно изолировать и сообщить о нем в медицинское учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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