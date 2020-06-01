Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Фото: EPA / FLORIAN WIESER
Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации для работы гостиниц, хостелов и других мест временного проживания.
Согласно документу, в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса, работникам заведений необходимо проверять температуру заезжающих постояльцев.
Кроме того, администраторы должны заселять в номер только одного гостя и семью целиком.
«Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», — говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора документе.
Также ведомство рекомендует сотрудникам гостиниц обеспечивать постояльцев питанием в номерах или по меню. Расстановка столов должна происходить с учетом принципов безопасной дистанции.
При выявлении в заведении гостя с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ, его необходимо незамедлительно изолировать и сообщить о нем в медицинское учреждение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов.
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