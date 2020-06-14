Наталья Подольская не постеснялась показаться в сексуальном нижнем белье

Певица Наталья Подольская предстала в дерзком образе — с новой прической, в нижнем белье и ярким стильным макияжем. Супруга Владимира Преснякова-младшего разместила в сторис в Instagram подготовку к фотосессии.

На кадрах видно, что над лицом 38-летней артистки работают визажисты, а сама она, сидя в игривом бюстгальтере, напевает мотив.

«А если так?» — поинтересовалась она у поклонников.

Instagram @nataliapodolskaya

Однако ответы подписчиков разделились на два лагеря. Преданные ее фанаты заявили, что «во всех ты, душенька, нарядах хороша». Но нашлись и те, кто счел неуместным демонстрировать свои прелести на публику.

«Пошловатенько, для мужа — да, но не на публику»

«Красиво, сексуальная, но на мой взгляд, старше выглядеть стали»

«Наташа! Перестань так делать!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков-младший готовятся к первому юбилею сына — 5 июня отпрыску пары Артемию исполнилось пять лет.