Снятие ограничений: в Петербурге открываются парикмахерские, бани и библиотеки

Сегодня в ряде регионов отменяется еще одна часть действующих ограничений. Так в Петербурге, с этого понедельника открываются парикмахерские, бани, правда, пока без парилки. И пожалуй, самый неожиданный, пункт в этом списке открытий — библиотеки. Но для жителей одного из самых читающих городов России — это один из главных пунктов. Какие еще послабления ждать и где, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц.