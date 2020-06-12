В Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц

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Валентин Черников
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По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Северной столице зафиксировано 274 новых случая.

В Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число новых инфицированных коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки составило 274 человека. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в Северной столице зафиксирован минимальный прирост инфицированных за последний месяц. Ранее этот показатель превышал 300 человек.

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова отметила, что коэффициент распространения коронавируса в городе держится на отметке 0,9. По ее словам, это хороший знак для скорого начала снятия ограничений.

Общее число пациентов с коронавирусом в городе на Неве за период пандемии достигло 20 043 человек, вылечились 9276 человек, летальных случаев насчитывается 561. В России выявлено более 502 тысяч случаев коронавируса, вылечились свыше 261 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что прирост инфицированных COVID-19 замедлился в Петербурге.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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