В Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц
По данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в Северной столице зафиксировано 274 новых случая.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Число новых инфицированных коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки составило 274 человека. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, в Северной столице зафиксирован минимальный прирост инфицированных за последний месяц. Ранее этот показатель превышал 300 человек.
Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова отметила, что коэффициент распространения коронавируса в городе держится на отметке 0,9. По ее словам, это хороший знак для скорого начала снятия ограничений.
Общее число пациентов с коронавирусом в городе на Неве за период пандемии достигло 20 043 человек, вылечились 9276 человек, летальных случаев насчитывается 561. В России выявлено более 502 тысяч случаев коронавируса, вылечились свыше 261 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что прирост инфицированных COVID-19 замедлился в Петербурге.
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