Барбра Стрейзанд подарила акции Disney дочери погибшего афроамериканца
Шестилетняя наследница убитого полицейскими Джорджа Флойда поблагодарила артистку за поддержку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © F. Sadou, Instagram @giannapinkfloyd_
Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд подарила свои акции компании Disney шестилетней дочери афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в США от рук полицейских. На своей странице в Instagram Джианна Флойд опубликовала фото, где держит именной сертификат на акции одного из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире.
«Спасибо Барбре Стрейзанд за посылку. Теперь я акционер Disney благодаря вам», — написала девочка артистке.
Помимо документа Стрейзанд прислала девочке два своих альбома My Name Is Barbra и Color Me Barbra.
Как сообщает РИА Новости, до этого американский рэпер, супруг Ким Кардашьян Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда. Кроме того, Джианне предложили полную стипендию в Техасском южном университете в Хьюстоне, где вырос сам Флойд.
Произвол полицейских в США при задержании Джорджа Флойда вызвал возмущение общественности. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец скончался. Его смерть спровоцировала массовые беспорядки сначала в Миннесоте, а затем в других штатах и государствах.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов.
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