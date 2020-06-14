Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов

Президент России Владимир Путин в ходе интервью программе «Москва. Кремль. Путин» прокомментировал беспорядки, произошедшие в США. Глава государства назвал их проявлением глубинных внутренних кризисов страны и добавил, что волнения в Соединенных Штатов являются продолжением ситуации, возникшей еще на американских выборах.

По словам российского лидера, после победы Дональда Трампа его противники постоянно пытались поставить легитимность власти под сомнение.

«Безусловно, то, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы это давно наблюдаем — с момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, а проигравшая сторона придумала всякие небылицы только, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — напомнил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возмущение общественности в США вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.