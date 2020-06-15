Протесты против расизма перекинулись с США на Францию

Эфирная новость 20

Вслед за Штатами в хаос погружается Европа. В Париже полицейских забросали бутылками, файерами и банками с краской. Силовики ответили резиновыми пулями.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В США город Атланта стал новым центром протестов. Там двое полицейских при задержании убили еще одного афроамериканца. Во Франции за выходные арестованы несколько десятков человек. В Париже митингующие против расизма и полицейского насилия вступили в столкновение с жандармами. В итоге акция переросла в беспорядки и погромы. А в Британии — настоящая анархия. К стычкам с силами правопорядка подключились футбольные фанаты. Под напором толпы едва не пал парламент — силовикам с трудом удалось отстоять здание. За развитием ситуации следит корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Федорова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов. По мнению президента РФ, беспорядки в США являются продолжением ситуации, которая сложилась после американских выборов в 2016 году.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:58
Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства
8:54
Как две капли: Кто из знаменитостей очень похож на своих матерей?
8:49
«Ты можешь искупить то, что ты совершил»: Гоша Куценко вступился за Ефремова
8:40
Протесты против расизма перекинулись с США на Францию
8:31
Познер высказался о возможном «раздувании» истории с «пьяным» ДТП Ефремова
8:22
Снятие ограничений: в Петербурге открываются парикмахерские, бани и библиотеки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Тимати обозвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок