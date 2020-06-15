Протесты против расизма перекинулись с США на Францию
Вслед за Штатами в хаос погружается Европа. В Париже полицейских забросали бутылками, файерами и банками с краской. Силовики ответили резиновыми пулями.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
В США город Атланта стал новым центром протестов. Там двое полицейских при задержании убили еще одного афроамериканца. Во Франции за выходные арестованы несколько десятков человек. В Париже митингующие против расизма и полицейского насилия вступили в столкновение с жандармами. В итоге акция переросла в беспорядки и погромы. А в Британии — настоящая анархия. К стычкам с силами правопорядка подключились футбольные фанаты. Под напором толпы едва не пал парламент — силовикам с трудом удалось отстоять здание. За развитием ситуации следит корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Федорова. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин назвал волнения в США проявлением глубинных внутренних кризисов. По мнению президента РФ, беспорядки в США являются продолжением ситуации, которая сложилась после американских выборов в 2016 году.
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