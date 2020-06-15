Сын Бари Алибасова боится за травмированный «Кротом» мозг отца

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Валентин Черников
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Наследник продюсера заявил, что выпитое им чистящее средство повредило как пищеварительную, так и нервную систему.

Сын Бари Алибасова боится за травмированный «Кротом» мозг отца

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
Отравление Бари Алибасова

Средство для прочистки труб «Крот» год назад отразилось как на физическом, так и на психическом здоровье Бари Алибасова. Об этом заявил его сын, Бари Алибасов-младший.

Недавно исполнился год с момента, как продюсера госпитализировали с сильным отравлением после выпитого им по ошибке чистящего средства. Ранее его наследник говорил, что после того инцидента Алибасов начал странно вести себя. Например, спрятал дома крупную сумму денег в месте, о котором забыл, тогда как прежде всегда держал их в сейфе.

«Я за его мозги опасаюсь. „Крот“ сильно травмировал нервную систему. Он мне может десять раз в час позвонить, не помня, что уже звонил», — цитирует Алибасова-младшего портал Starhit.

Последняя странность создателя группы «На-На» потревожила многих. 6 июня, в день своего 73-летия, он пропал. Тревогу забили коллеги Алибасова, на сумевшие до него дозвониться. Адвокат звезды Сергей Жорин заявил, что подобное якобы не раз случалось. По словам юриста, продюсер в этот день избегает всякого общения. Однако и спустя три дня, и неделю о местонахождении создателя группы «На-На» не поступало информации.

Поклонники подозревают, что исчезновение продюсера может быть связано со скандальной историей вокруг квартиры супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Этой весной стало известно, что 81-летняя актриса добровольно переписала жилплощадь на мужа, а тот передал ее своему помощнику Сергею Моцарю. Родственники народной артистки уверены, что таким образом Алибасов хочет обобрать жену. Он, в свою очередь, не раз говорил, что вполне обеспечен, и имущество жены его не интересует.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, где находится Алибасов. По ее словам, сын положил его в больницу.

Тема:
Отравление Бари Алибасова
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