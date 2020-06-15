Загадочное исчезновение Бари Алибасова объяснила Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга. Ее слова приводит ФАН.

О пропаже продюсера стало известно днем 6 июня, в день его 73-летия. Тревогу забили коллеги Алибасова, на сумевшие до него дозвониться. Как пояснил в беседе с 5-tv.ru его именитый адвокат Сергей Жорин, подобное якобы уже не раз случалось. По словам юриста, продюсер не любит, когда ему названивают в этот день, поэтому предпочитает отключать мобильный телефон, избегая всякого общения. Однако и спустя три дня, и неделю о местонахождении создателя группы «На-На» не поступало информации.

«Его положил в больницу сын. Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы. А из-за чего — додумайте сами. Он, конечно, не в реанимации. Просто человека приводят в чувство», — прокомментировала Ольга Шукшина.

Поклонники подозревают, что исчезновение продюсера может быть связано со скандальной историей вокруг квартиры супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Этой весной стало известно, что 81-летняя актриса добровольно переписала жилплощадь на мужа, а тот передал ее своему помощнику Сергею Моцарю. Родственники народной артистки уверены, что таким образом Алибасов хочет обобрать жену. Он, в свою очередь, не раз говорил, что вполне обеспечен, и имущество жены его не интересует.

«Они с его сыном нас обманули, обокрали. Оставили ни с чем. Но у нас есть шанс с ними судиться и все вернуть обратно. Правда будет за нами», — добавила Ольга Шукшина.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь Алибасова думает идти в полицию в связи с пропажей артиста. Вадим Горжанкин считает, что сын продюсера что-то скрывает.