Видео: Женщина жестоко избила ребенка в лифте Красноярска
По факту случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пятаков, T.me @borusio
Камеры видеонаблюдения в жилом доме в Октябрьском районе Красноярска зафиксировали жуткий инцидент. В лифте неизвестная женщина жестоко избила ребенка. Как видно на кадрах, она нанесла малышке несколько ударов по лицу, в результате которых та упала на пол. У девочки наворачивались слезы.
О случившемся в полицию сообщила председатель совета жильцов дома, в котором произошел инцидент. Правоохранители установили, что женщина, запечатленная на видеозаписи, в указанном доме не проживает. Выйдя из лифта, вместе с ребенком она уехала на такси.
По факту избиения малолетнего инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Женщина, подозреваемая в жестоком обращении с ребенком, разыскивается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге нетрезвый отец применил насилие к своему семимесячному сыну за то, что он слишком громко плакал.
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