Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки

|
Карина Бернтгольц
30

Бреонна Тейлор была убита правоохранителями, попавшими в нее восемь раз в результате проникновения к ней в дом в городе Луисвилл в США.

Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Американская певица Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки Бреонны Тейлор. 26-летняя девушка была застрелена правоохранителями весной этого года. В своем письме генеральному прокурору американского штата Кентукки Дэниелу Кэмерону исполнительница попросила обеспечить прозрачность в расследовании убийства, а также «прекратить повсеместную практику, которая приводит к смертям безоружных темнокожих граждан».

В тексте послания Бейонсе напомнила, что после смерти Тейлор прошло три месяца, однако никакие меры в отношении стражей порядка не были приняты: «никаких арестов не было, и ни один офицер не был уволен», пишет CNN.

Сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор скончалась в марте этого года после того, как полицейские выстрелили в нее восемь раз при попытке проникновения к ней в дом в городе Луисвилл в США. В то время правоохранители проводили задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками. В процессе расследования офицерам дали наводку, что запрещенные вещества могут находиться и в доме Тейлор. Впоследсвии семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания.

В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство афроамериканки. В июне американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Тейлор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возмущение общественности в США вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

5 июня в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
69.12
0.50 78.52
0.60
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

12:10
Кто виновен в патологической тяге к сладкой и жирной пище?
11:56
Штрафы за отсутствие масок и перчаток при походе в магазины сохранятся
11:46
Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана намерена обжаловать приговор
11:34
Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки
11:28
Видео задержания ФСБ подростка за подготовку нападения на школу в Волгограде
11:20
Пол Уилан приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж

Сейчас читают

Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера рядом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок