Американская певица Бейонсе потребовала расследовать убийство полицией афроамериканки Бреонны Тейлор. 26-летняя девушка была застрелена правоохранителями весной этого года. В своем письме генеральному прокурору американского штата Кентукки Дэниелу Кэмерону исполнительница попросила обеспечить прозрачность в расследовании убийства, а также «прекратить повсеместную практику, которая приводит к смертям безоружных темнокожих граждан».

В тексте послания Бейонсе напомнила, что после смерти Тейлор прошло три месяца, однако никакие меры в отношении стражей порядка не были приняты: «никаких арестов не было, и ни один офицер не был уволен», пишет CNN.

Сотрудница скорой помощи Бреонна Тейлор скончалась в марте этого года после того, как полицейские выстрелили в нее восемь раз при попытке проникновения к ней в дом в городе Луисвилл в США. В то время правоохранители проводили задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками. В процессе расследования офицерам дали наводку, что запрещенные вещества могут находиться и в доме Тейлор. Впоследсвии семья убитой девушки подала иск о неправомерных действиях полицейских, которые так и не понесли наказания.

В мае сотни протестующих собрались в центре Луисвилла, призывая к справедливости за убийство афроамериканки. В июне американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Тейлор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возмущение общественности в США вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

5 июня в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.