Пол Уилан приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж

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Светлана Шевченко
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В своем последнем слове американский гражданин заявил, что не признает себя виновным.

Пол Уилан приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд поставил точку в деле о шпионаже с участием американского гражданина Пола Уилана. Решением столичного суда он признан виновным и приговорен к 16 года колонии строгого режима.

«Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует судью РИА Новости.

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