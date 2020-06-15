Пол Уилан приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд поставил точку в деле о шпионаже с участием американского гражданина Пола Уилана. Решением столичного суда он признан виновным и приговорен к 16 года колонии строгого режима.

«Назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — цитирует судью РИА Новости.