Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу 26 августа. Ограничения были введены из-за того, что Москва якобы не предоставила гарантий неприменения химического и биологического видов оружия, передают «Известия».

Санкции предполагают ограничения на операции с госдолгом России, они не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Указ о введении санкций президент США Дональд Трамп подписал 1 августа 2019 года.

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал санкции США бесполезными мерами, которые не окажут существенного влияния на Россию.

Первый пакет санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Официальный Лондон заявил, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», в разработке которого тут же без всяких оснований обвинили Россию. Москва неоднократно отвергала все обвинения и предлагала помощь в расследовании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство РФ в США считает санкции по «делу Скрипалей» наплевательским отношением.