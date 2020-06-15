Британский генерал: Догнать ВС России и КНР помогут только «роботы-убийцы»

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Карина Бернтгольц
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По мнению Ричарда Бэрронса, стране необходимо создавать летальные вооружения на основе искусственного интеллекта.

Британский генерал: Догнать ВС России и КНР помогут только «роботы-убийцы»

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Британские Вооруженные силы значительно отстали от России и Китая, которые разработали новые ракетные комплексы. Об этом заявил бывший глава Межвидового командования войск Соединенного королевства генерал Ричард Бэрронс.

В ходе конференции, посвященной роботизированным летальным вооружениям, он оценил российские ЗРК С-400, «Искандеры», а также крылатые ракеты Х-101, способные долететь от РФ до Лондона всего за 19 минут.

Констатировав тот факт, что страна «не смогла угнаться за развитием российских и китайских военных технологий», Бэрронс заключил, что создать настоящую революцию в британских ВС смогут искусственный интеллект и робототехника. Именно на основе искусственного интеллекта могут созданы так называемые «роботы-убийцы», уверен военный эксперт.

«Я ни в коем случае не выступаю за роботизированные средства массового уничтожения — войн в стиле фильма „Терминатор“ у нас не будет. Речь о комбинации платформ, некоторые из которых удаленно управляются людьми, а некоторые автономны», — цитирует генерала The Daily Express.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России скоро может появиться контрзвуковое оружие.

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