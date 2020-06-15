Известные российские актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись. Данную информацию подтвердили 5-tv.ru. Суд вынес решение о расторжении брака знаменитостей без их участия — на заседание они не явились.

Актеры объявили о своем решение разойтись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в Instagram. Впоследствии информация о бракоразводном процессе Прилучного и Муцениеце на сайте Головинского районного суда появилась только 15 мая.

Сначала звезды заявили, что намерены развестись тихо, однако их бракоразводный процесс оброс скандалами. В частности, общественный резонанс вызвало видеообращение Муцениеце со слезами на глазах, когда она сообщила, что актер ее бьет и она была вынуждена бежать с детьми из дома.

В последнее время актриса, напротив, стала писать о чувствах бывшему супругу. Как ранее сообщал 5-tv.ru., на днях она поблагодарила Прилучного за то, что он научил ее любить.