Мишустин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности РФ
Правительство так же намерено дополнительно поддержать предпринимателей, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government, 5-tv.ru
Правительство приступает к выполнению новой Доктрины продовольственной безопасности, которую утвердил президент. План действий разработан и подписан. Михаил Мишустин сообщил об этом на совещании с вице-премьерами.
«Не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества. В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов ЕАЭС, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности», — сказал председатель правительства РФ.
Правительство намерено дополнительно поддержать предпринимателей, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Эти компании создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность российской сельхозпродукции. Аграриям в приоритетном порядке будут выделяться льготные кредиты. А банкам возместят недополученные доходы. По словам Мишустина, это позволит увеличить темпы развития агробизнеса и обеспечить продовольственную безопасность страны.
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