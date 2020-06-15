Мишустин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности РФ

Правительство приступает к выполнению новой Доктрины продовольственной безопасности, которую утвердил президент. План действий разработан и подписан. Михаил Мишустин сообщил об этом на совещании с вице-премьерами.

«Не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества. В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учетом необходимости соблюдения технических регламентов ЕАЭС, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности», — сказал председатель правительства РФ.

Правительство намерено дополнительно поддержать предпринимателей, которые участвуют в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Эти компании создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность российской сельхозпродукции. Аграриям в приоритетном порядке будут выделяться льготные кредиты. А банкам возместят недополученные доходы. По словам Мишустина, это позволит увеличить темпы развития агробизнеса и обеспечить продовольственную безопасность страны.