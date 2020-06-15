Эксперт об отношениях РФ и США после приговора Полу Уилану: «Хуже быть не может»

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Сергей Зеленский
Эксклюзив 79

Дмитрий Солонников считает, что связи Москвы и Вашингтона и без того находятся в нижайшей точке.

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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru

Приговор Мосгорсуда американскому гражданину Полу Уилану, осужденному на 16 лет колонии за шпионаж, едва ли окажет влияние на отношения Москвы и Вашингтона. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«У нас гораздо более глобальные сложности, сильно ухудшить взаимоотношения между Россией и США сейчас невозможно — они и так в нижайшей точке находятся», — сказал он.

Политолог также считает, что приговор американцу является объективным.

Сам же Пол Уилан не согласен с приговором. Сегодня мужчину признали виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорили к лишению свободы на 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Защита подсудимого сообщила, что решение будет обжаловано в течение десяти суток.

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