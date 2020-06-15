ТОП-5 способов помыться в период отключения горячей воды

Долгожданное лето полноценно вступило в свои права, и все россияне знают о сопровождающем это время года веерном отключении горячей воды. 5-tv.ru представляет подборку лайфхаков, опробованных миллионами соотечественников.

Кипячение с умом

Старый и надежный «дедовский» метод нагревания воды в кастрюле известен каждому. Однако, спеша с утра на работу или по делам, особо ждать, когда закипит, не приходится. Есть маленький секрет: не нужно доливать воду до краев, иначе она будет нагреваться медленнее. Лучше взять тару побольше, и между верхним краем кастрюли и кромкой воды желательно оставить минимум пять сантиметров, а лучше больше.

Стиральная машинка в помощь

Это достижение цивилизации не только делает вещи чистыми, но и может помочь в условиях отсутствия горячего водоснабжения. Для этого машинку нужно установить на самый быстрый режим стирки с высокой температурой, но, естественно, ничего в нее загружая, а слив направить в ванну. Механизм наберет воду, нагреет ее, сымитирует стирку, и получатся несколько литров чистой и, самое главное, горячей воды за довольно короткое время.

Спортзалы и бани

Так как ограничительные меры во многих регионах РФ уже постепенно снимаются, то открываются и многочисленные фитнес-клубы. Это хороший момент — приобрести абонемент и заняться фигурой, а заодно и помыться. Однако если нет «наполеоновских» планов по возвращению себя после самоизоляции в форму, можно разово позаниматься спортом, а уж потом вдоволь принять душ. Однако предварительно стоит выяснить, не отключили ли в этом заведении горячую воду тоже.

Также можно посетить баню или сауну, где можно «оторваться» по полной. Главное, не забыть взять с собой свои мочалки, скрабы и прочее.

Электроприборы

Бывает, что возится с кастрюлями и ковшиками сил и нервов уже не осталось, поэтому можно купить в магазине небольшой проточный нагреватель, который при правильной эксплуатации прослужит не один сезон. Этот «волшебный» механизм надевается на кран и подключается к электросети. Принять полноценную ванну вряд ли получится — струйка горячей воды будет тонкой, но это лучше, чем ничего.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей

Это самый простой и проверенный временем лайфхак. Достаточно лишь напомнить друзьям, живущим в других районах города о том, что вы давно не виделись, и отправиться к ним в гости. В данном случае отключение воды — отличный повод совместить общение и сделать свои гигиенические процедуры. И в этом нет ничего меркантильного — ведь и у них летом наступит этот нелегкий период, и они «внезапно» соскучатся.

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