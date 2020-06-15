Фото Порошенко в суде претендует на популярность мема «Ждун»
Экс-президент во всех грехах обвинил по традиции Россию, а также своих предшественников.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Youtube @НАШ
Явление экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Киевский суд по делу о госизмене его предшественника Виктора Януковича само по себе является событием. Однако помимо судебного процесса, пользователей сети насмешил кадр, на котором «шоколадный» король в черной маске и перчатках сидит, скромно примостившись на краю скамьи и скрестив на коленях руки.
Многим такая поза напомнила героя интернета — «Ждуна», а другие решили, что это изображение Порошенко и само станет мемом.
«А знал бы, что так будет, сделал бы лавочки в суде удобней»;
«Чего это он так скромно на краюшке устроился, не в своем стиле», — пишут комментаторы под фото.
Что касается ответов Порошенко в ходе допроса, то он обвинил своего предшественника Виктору Януковича в «потере» Украиной Крыма.
«За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как российскую агрессию… отвечает за это бывший президент Украины Янукович», — заявил он.
По мнению Порошенко, Янукович совершил преступление, якобы «пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины». Он утверждает, что во время визита в Крым в 2014 году «лично видел российских военных».
Он также попытался «отбрехаться» от личной заинтересованности засудить своего оппонента.
При этом коллегия суда сняла вопрос о том, с какой целью Порошенко давил на судей Оболонского райсуда Киева, которые рассматривали дело Януковича. Порошенко отметил, что категорически это отрицает. Также суд снял вопрос, является ли экс-генпрокурор Юрий Луценко родственником Порошенко.
Ранее Петр Порошенко был объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР. Всего он является фигурантом порядка 20 уголовных дел.
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