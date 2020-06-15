Пригожин объяснил, для чего Орейро нужно российское гражданство

|
Алиса Старжевская
14

Звезда «Дикого ангела» уже подала документы в российское диппредставительство.

Пригожин объяснил, для чего Орейро нужно российское гражданство

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание Натальи Орейро стать гражданкой России. Накануне уругвайская певица и актриса подала документы в посольство на оформление российского гражданства.

По мнению Пригожина, Россия для Орейро является привлекательной страной с точки зрения налогового законодательства. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

«Здорово, что есть люди, которые хотят жить в России. Что касается части артистов творческого цеха, которые регистрируются здесь индивидуальным предпринимателем, им комфортно даже с точки зрения налоговой базы. В части малого предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам», — рассказал Пригожин.

Продюсер отметил, что, по сравнению с Россией, Европа и Америка имеют жесткие налоговые системы, и в этом плане наша страна очень комфортная для проживания. Кроме того, он заявил, что несмотря на то, что в Москве «тяжелый климат», жизнь в столице бьет ключом и потому здесь «можно двигаться вперед».

Пригожин заметил, что звезду «Дикого ангела» в России знают и любят, и чем больше западных знаменитостей получат российский паспорт, тем будет лучше для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что любимая россиянами артистка Наталья Орейро подала документы на получение гражданства РФ. Певица и актриса отметила, что чувствует с Россией тесную связь и надеется встретиться со своими российскими фанатами в 2021 году во время концертного тура по городам РФ.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

19:40
Пригожин объяснил, для чего Орейро нужно российское гражданство
19:31
Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы
19:31
Репетиции воздушной части парада Победы состоялись в Москве и Петербурге
19:24
Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
19:15
«Сама грация!» — Ирина Аллегрова в балетной пачке восхитила поклонников
19:08
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 27 июня в телевизионном формате

Сейчас читают

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок