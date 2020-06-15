Пригожин объяснил, для чего Орейро нужно российское гражданство

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание Натальи Орейро стать гражданкой России. Накануне уругвайская певица и актриса подала документы в посольство на оформление российского гражданства.

По мнению Пригожина, Россия для Орейро является привлекательной страной с точки зрения налогового законодательства. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

«Здорово, что есть люди, которые хотят жить в России. Что касается части артистов творческого цеха, которые регистрируются здесь индивидуальным предпринимателем, им комфортно даже с точки зрения налоговой базы. В части малого предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам», — рассказал Пригожин.

Продюсер отметил, что, по сравнению с Россией, Европа и Америка имеют жесткие налоговые системы, и в этом плане наша страна очень комфортная для проживания. Кроме того, он заявил, что несмотря на то, что в Москве «тяжелый климат», жизнь в столице бьет ключом и потому здесь «можно двигаться вперед».

Пригожин заметил, что звезду «Дикого ангела» в России знают и любят, и чем больше западных знаменитостей получат российский паспорт, тем будет лучше для страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что любимая россиянами артистка Наталья Орейро подала документы на получение гражданства РФ. Певица и актриса отметила, что чувствует с Россией тесную связь и надеется встретиться со своими российскими фанатами в 2021 году во время концертного тура по городам РФ.