«Память стирает неприятности» — Дапкунайте поведала о сексуальных домогательствах

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Алиса Старжевская
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Актриса предпочла забыть страшный инцидент.

«Память стирает неприятности» — Дапкунайте поведала о сексуальных домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Известная актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте призналась в том, что стала жертвой сексуальных домогательств.

Во время записи одной из программ на канале НТВ, Дапкунайте высказалась по поводу обвинений в сексуальном насилии, предъявляемых ее другу актеру Кевину Спейси, заявив, что не стоит его судить. Она также рассказала о том, что подобный случай произошел и с ней, но неприятную историю 57-летняя актриса предпочла забыть.

«Я бы не стала никого судить. У меня был похожий случай. Но я встретила этого человека через много лет — обида была не очень сильной. Со мной такое бывает: память стирает неприятности. Я не помню, с кем ссорилась», — заявила Дапкунайте.

Она также рассказала, что хотя сейчас является востребованной актрисой, ее путь к успеху был тернист. Дапкунайте призналась — на первых порах ей было все равно что играть, так как она просто мечтала, чтобы ее пригласили на пробы. К счастью, благодаря упорству, актрисе удалось пробиться и стать успешной: за свою карьеру она успела сняться в Голливуде, а также поработать со многими иностранными режиссерами.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Стаса Костюшкина на шутку Ксении Собчак про изнасилование в детстве.

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