«На ее совести»: продюсер Костюшкина о шутке Собчак про изнасилование в детстве
Телеведущая вновь оказалась в центре скандала.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; ВКонтакте @komissarof_sergl 5-tv.ru
Продюсер экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров прокомментировал 5-tv.ru высказывание телеведущей Ксении Собчак о страшном инциденте, произошедшем в детстве певца.
Костюшкин ранее поделился с поклонниками о пережитом в юном возрасте сексуальном насилии, однако Собчак позволила себе походя упомянуть эту личную трагическую историю в одном из своих шоу.
«Чтобы вы понимали, мы с Ксенией Собчак очень хорошо общаемся. Но то, что она так некорректно написала — это ее личное дело и на ее совести, поэтому не хотим ничего комментировать больше», — сказал он.
Стас Косюшкин признался в том, что пережил в детстве сексуальное насилие. На такой шаг артист решился из-за страха за своих детей. Узнав о шутке Собчак, написал о своем удивлении по поводу того, что тема педофилии была поднята на смех Ксенией. Также он посетовал на нравы нынешнего общества.
Позднее стало известно, что косметический бренд Mixit, предположительно, разорвал сотрудничество с Собчак из-за ее высказывания о случае с Костюшкиным. Слова телеведущей вызвали возмущение у пользователей сети.
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