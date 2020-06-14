«На ее совести»: продюсер Костюшкина о шутке Собчак про изнасилование в детстве

Продюсер экс-участника группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров прокомментировал 5-tv.ru высказывание телеведущей Ксении Собчак о страшном инциденте, произошедшем в детстве певца.

Костюшкин ранее поделился с поклонниками о пережитом в юном возрасте сексуальном насилии, однако Собчак позволила себе походя упомянуть эту личную трагическую историю в одном из своих шоу.

«Чтобы вы понимали, мы с Ксенией Собчак очень хорошо общаемся. Но то, что она так некорректно написала — это ее личное дело и на ее совести, поэтому не хотим ничего комментировать больше», — сказал он.

Стас Косюшкин признался в том, что пережил в детстве сексуальное насилие. На такой шаг артист решился из-за страха за своих детей. Узнав о шутке Собчак, написал о своем удивлении по поводу того, что тема педофилии была поднята на смех Ксенией. Также он посетовал на нравы нынешнего общества.

Позднее стало известно, что косметический бренд Mixit, предположительно, разорвал сотрудничество с Собчак из-за ее высказывания о случае с Костюшкиным. Слова телеведущей вызвали возмущение у пользователей сети.