Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы

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Светлана Шевченко
Срочная новость 59

Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.

Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы

Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы. Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.

Информация уточняется.

Стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, инспекторы ДПС в районе дома 156 остановили за нарушение правил дорожного движения машину такси. В определенный момент, идущий мимо мужчина начал стрелять в стражей порядка.

Момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео.

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