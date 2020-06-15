Полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы. Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.

Информация уточняется.

Стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий. Как сообщил 5-tv.ru начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, инспекторы ДПС в районе дома 156 остановили за нарушение правил дорожного движения машину такси. В определенный момент, идущий мимо мужчина начал стрелять в стражей порядка.

Момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео.