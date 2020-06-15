Момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео

Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве между сотрудниками ГИБДД и таксистом, которого они пытались задержать, запечатлели на видео случайные прохожие.

На кадрах видно, как нападавший стреляет в полицейских практически в упор с близкого расстояния. Через несколько секунд он был ранен ответным огнем.