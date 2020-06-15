Момент стрельбы между сотрудниками ГИБДД и таксистом в Москве попал на видео
По последним данным, один из правоохранителей госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве между сотрудниками ГИБДД и таксистом, которого они пытались задержать, запечатлели на видео случайные прохожие.
На кадрах видно, как нападавший стреляет в полицейских практически в упор с близкого расстояния. Через несколько секунд он был ранен ответным огнем.
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