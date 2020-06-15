«Лидеры России» направили запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта

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Сергей Зеленский
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В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети.

«Лидеры России» направили запрос в Twitter из-за блокировки аккаунта

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители пресс-службы конкурса «Лидеры России» направили запрос в Twitter с просьбой пояснить причины блокировки официального аккаунта проекта. Об этом заявили в пресс-службе конкурса.

«В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», — говорится в сообщении.

При этом аккаунт платформы «Россия — страна возможностей» и конкурса «Лидеры России. Политика» остаются доступными.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Ранее официальный аккаунт пресс-службы президента Сирии Башара Асада в Twitter был удален после публикации записей о Владимире Путине.

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