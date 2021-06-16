Что можно и нельзя делать 16 июня в день Лукьяна Ветряка

Седьмые лунные сутки олицетворяют собой и внутренний покой, и знакомства с противоположным полом, которые могут перерасти в долгосрочные отношения. Этому способствует атмосфера и расположение звезд в эти сутки.

В этот день православная церковь чтит святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четверых отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Он убедил их в своей вере. Так и не сломив воли всех пятерых христиан, их сожгли в печи, но тела их остались нетронутыми.

На Руси этот день называли Лукьян Ветряк, когда по направлению ветра можно было определить будущий урожай. Южный ветер сулит быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — болезни, а северо-восточный — продолжительные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет солнечной.

Что нельзя делать в этот день:

Растущая Луна в знаке Девы сулит повышенную импульсивность, поспешность, граничащую с опрометчивостью. Поэтому не стоит суетиться, а прежде чем совершить какой-либо поступок, нужно все как следует обдумать, чтобы избежать «работы над ошибками».

Что можно делать в этот день:

Сегодня звезды складываются таким образом, что лучше посвятить время самопознанию, так как пробуждаются высшие психические способности. Хорошо отправиться в путешествие, положительно решатся судебные дела.

Именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан

Приметы:

Если на Лукьяна случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал хороший урожай грибов: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

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