Вторник, 16 июня: почему знакомство с противоположным полом может иметь успех
Убывающая Луна в Овне не предполагает суеты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Robbins
Наступающие 25-е лунные сутки олицетворяют собой и внутренний покой, и знакомства с противоположным полом, которые могут перерасти в долгосрочные отношения. Этому способствует атмосфера и расположение звезд в эти сутки.
Что нельзя делать в этот день:
Луна в знаке Овен, что означает повышенную импульсивность, поспешность, граничащую с опрометчивостью. Поэтому не стоит суетиться, а прежде чем совершить какой-либо поступок, нужно все как следует обдумать, чтобы избежать «работы над ошибками».
Что можно делать в этот день:
Сегодня звезды складываются таким образом, что лучше посвятить время самопознанию, так как пробуждаются высшие психические способности. Хорошо отправиться в путешествие, положительно решатся судебные дела.
В этот день Православная церковь чтит святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке. В зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четверых отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Он убедил их в своей вере. Так и не сломив воли всех пятерых христиан, их сожгли в печи, но тела их остались нетронутыми.
На Руси этот день называли Лукьян Ветряк, когда по направлению ветра можно было определить будущий урожай.
Именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан
Приметы:
Если на Лукьяна случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса. В то же время проливной дождь предвещал хороший урожай грибов: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».
Ранее 5-tv.ru рассказывал про день святого Никифора.
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