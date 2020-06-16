«Школьница»: Ивлеева удивила фанатов фото в юбке
Ведущая решила снизить градус женственности, приняв привычную позу «на кортах».
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Ведущая Настя Ивлеева побаловала подписчиков в Instagram неожиданным фото. Девушка, известная своей приверженностью стилю «пацанка», вдруг предстала в более женственном образе. Она сделал фото, на котором запечатлела себя в черной футболке и серой юбке. Чтобы как-то смягчить женственность, которую ей придали эти предметы гардероба, на одном из снимков она приняла привычную для себя позу «на кортах».
«Я в юбке», — подписала кадр Ивлеева.
Поклонники оценили вид своей любимицы и призвали ее проводить такие эксперименты чаще. Некоторые отметили, что в этом наряде девушка похожа на подростка.
«Да ладно?!»
«Тебе идет. Почаще видеть бы в них»
«Хм, и куда же мы нарядились?»
«Очень круто!»
«Школьница», — комментировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей.
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