«Школьница»: Ивлеева удивила фанатов фото в юбке

Ведущая Настя Ивлеева побаловала подписчиков в Instagram неожиданным фото. Девушка, известная своей приверженностью стилю «пацанка», вдруг предстала в более женственном образе. Она сделал фото, на котором запечатлела себя в черной футболке и серой юбке. Чтобы как-то смягчить женственность, которую ей придали эти предметы гардероба, на одном из снимков она приняла привычную для себя позу «на кортах».

«Я в юбке», — подписала кадр Ивлеева.

Instagram @nastyaivleeva

Поклонники оценили вид своей любимицы и призвали ее проводить такие эксперименты чаще. Некоторые отметили, что в этом наряде девушка похожа на подростка.

«Да ладно?!»

«Тебе идет. Почаще видеть бы в них»

«Хм, и куда же мы нарядились?»

«Очень круто!»

«Школьница», — комментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Настя Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей.