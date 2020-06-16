В Забайкалье четверо взрослых погибли при спасении тонущего ребенка

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю проводит проверку по факту гибели четырех взрослых при попытке спасти тонущую девочку. Как говорится в сообщении на официальном сайте СКР по краю, ребенка удалось вытащить из воды живым, а четверо людей, пытавшихся ее спасти, утонули.

15 июня компания родственников отдыхала на берегу реки Онон в паре километров от села Нижний Цасучей. Девочка 15 лет во время купания попала в водоворот и начала тонуть. На помощь ей бросились взрослые — в том числе одна женщина и трое рыбаков.

«В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули», — говорится в сообщении следователей.

Поиски тела погибшей женщины продолжаются. В настоящий момент по факту происшествия проводится процессуальная проверка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым.