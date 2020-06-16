В Забайкалье четверо взрослых погибли при спасении тонущего ребенка

|
Алина Потёмкина
114

Девочку, начавшую тонуть во время купания в реке, удалось спасти.

В Забайкалье четверо взрослых погибли при спасении тонущего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю проводит проверку по факту гибели четырех взрослых при попытке спасти тонущую девочку. Как говорится в сообщении на официальном сайте СКР по краю, ребенка удалось вытащить из воды живым, а четверо людей, пытавшихся ее спасти, утонули.

15 июня компания родственников отдыхала на берегу реки Онон в паре километров от села Нижний Цасучей. Девочка 15 лет во время купания попала в водоворот и начала тонуть. На помощь ей бросились взрослые — в том числе одна женщина и трое рыбаков.

«В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули», — говорится в сообщении следователей.

Поиски тела погибшей женщины продолжаются. В настоящий момент по факту происшествия проводится процессуальная проверка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавший в Красноярске шестилетний мальчик найден мертвым.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

9:25
95 лет «Городу детства»: Легендарный лагерь «Артек» отмечает юбилей
9:23
Тест: Угадай советскую комедию по цитате
9:19
Идти дальше: Звезды, которые пережили сексуальное насилие
9:16
Патологоанатомы спасли жизни десятков семей многоквартирного дома под Воронежем
9:07
«Езжайте в свою Россию»: Врач из Латвии обругал русскоговорящую пенсионерку
8:56
Российское посольство приняло заявку Орейро на получение гражданства

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
Дело молодое: Как выглядели российские знаменитости в 18 лет?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок