Эксперты прогнозируют новый обвал цен на нефть из-за ситуации в Китае

В США пандемия ощутимо ударила по нефтегазовой отрасли. О банкротстве буквально одна за другой сообщают корпорации, добывающие сланцевую нефть.

Не успев оправиться после мартовского обвала рынка «черного золота», производители оказались не готовы к новому удару. Речь о ситуации в Китае, где коронавирус с новой силой вспыхнул в Пекине.

Всплеск опасений по поводу вероятной новой волны инфекции — еще более заразной — уже раскачал цены на нефть. В ближайшее время, по мнению экспертов, может произойти очередной серьезный обвал. И это может обернуться банкротством 140 компаний — добыча сланцевой нефти для них станет нерентабельной.

Во вторник утром стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent в Москве снизилась. За баррель дают 39 долларов 71 цент.