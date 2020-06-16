Эксперты прогнозируют новый обвал цен на нефть из-за ситуации в Китае
Американские корпорации, добывающие сланцевую нефть, одна за другой сообщают о банкротстве, на фоне всплеска опасений из-за коронавируса в Пекине.
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Фото, видео: EPA / LARRY W. SMITH, 5-tv.ru
В США пандемия ощутимо ударила по нефтегазовой отрасли. О банкротстве буквально одна за другой сообщают корпорации, добывающие сланцевую нефть.
Не успев оправиться после мартовского обвала рынка «черного золота», производители оказались не готовы к новому удару. Речь о ситуации в Китае, где коронавирус с новой силой вспыхнул в Пекине.
Всплеск опасений по поводу вероятной новой волны инфекции — еще более заразной — уже раскачал цены на нефть. В ближайшее время, по мнению экспертов, может произойти очередной серьезный обвал. И это может обернуться банкротством 140 компаний — добыча сланцевой нефти для них станет нерентабельной.
Во вторник утром стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent в Москве снизилась. За баррель дают 39 долларов 71 цент.
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